Juric: “Inspiegabile che la Fiorentina sia così in basso. Vlahovic era un nostro obiettivo, potevamo prenderlo in prestito”

L’allenatore del Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Fiorentina: “I viola così in basso sono una delle cose più inspiegabili di questa Serie A, per il tipo di rosa che hanno. L’altro giorno potevano fare tre o quattro gol al Sassuolo e poi hanno perso, è impossibile dire perché sia appena a più cinque sulla zona retrocessione”.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic? E’ stato un acquisto giusto: magari non vedi subito i benefici, ma con il tempo può fare bene: il serbo è arrivato a pochi milioni e adesso i viola si ritrovano in casa un bomber. Se Vlahovic era un nostro obiettivo? Sì, c’era una possibilità di prenderlo in prestito, sia io che D’Amico lo volevamo”.