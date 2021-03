Juric: “Io voglio fare sempre meglio, guardare avanti, non accontentarmi”. Mentalità, questa sconosciuta in casa Fiorentina

Che Ivan Juric sia stato nelle mire della Fiorentina non è un mistero. Così come non lo è che gli fu preferito Iachini. Cose che a ripensarci viene da mordersi le mani, soprattutto quando si ascoltano le parole in conferenza stampa dell’attuale allenatore del Verona: “L’uomo deve guardare sempre avanti. Se sono arrivato quindicesimo, l’anno successivo devo puntare ad arrivare decimo e così via, altrimenti rimane sempre qualcosa di incompiuto. Anche i tifosi sono così, ed è il bello del calcio”.

Questione di mentalità, voglia di vincere e migliorare sempre anche se nessuno si permetterebbe mai di criticare l’attuale nono posto del suo Verona. Quella componente che in casa Fiorentina manca ormai da anni, e che probabilmente rappresenta il problema principale. Della squadra, certo, ma anche e soprattutto della società.