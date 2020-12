Juric perde una pedina importante per la sfida contro la Fiorentina, mentre Ceccherini…

Ivan Juric è già sicuro di non avere disponibile per la trasferta di Firenze in programma per sabato Antonin Barak. Il centrocampista gialloblù è stato infatti espulso al 94esimo di Hellas Verona-Sampdoria per un brutto fallo e dovrà scontare almeno un turno di squalifica. Nel primo tempo della partita inoltre, è uscito per infortunio l’ex Fiorentina Federico Ceccherini, le cui condizioni rimangono da valutare nelle prossime ore. Non sembra comunque nulla di serio per il difensore del Verona.

0 0 vote Article Rating