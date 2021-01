Juric rigira il coltello nella piaga: “Contro il Napoli dovremo essere coraggiosi, sennò faremo la fine della Fiorentina”

Nella consueta conferenza stampa prepartita ha parlato l’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric, che domenica affronterà il Napoli di Gattuso. Tra le dichiarazioni anche un accenno alla gara dei partenopei vinta per 6-0 contro la Fiorentina: “Il Napoli ha un potenziale immenso, ma a volte spreca tanto. Noi dobbiamo fare una grandissima partita, magari la migliore di questa stagione, per essere competitivi. Dovremo giocare con coraggio, perché se scendi in campo in un altro modo rischi di perdere 6-0 come la Fiorentina. Ovviamente (ride, ndr) mi auguro di no”.

