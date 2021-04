Juric ritrova due grandi ex Fiorentina per la sfida di questa sera

L’Hellas Verona ha reso noti i convocati per la partita di questa sera contro la Fiorentina. Ivan Juric ritrova anche i due ex Fiorentina Nikola Kalinic e Marco Benassi proprio per sfidare la viola. Di seguito la lista dei convocati:

Silvestri, Berardi, Dimarco, Faraoni, Udogie, Cetin, Gunter, Pandur, Dawidowicz, Magnani, Barak, Lazovic, Ilic, Ruegg, Zaccagni, Benassi, Sturaro, Bessa, Tameze, Salcedo, Favilli, Kalinic, Colley, Lasagna

