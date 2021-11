Juric rivuole due suoi ex pupilli all’Hellas Verona: nuovi contatti tra Fiorentina e Torino per Amrabat?

Ivan Juric sogna di tornare ad allenare al Torino Sofyan Amrabat e Marash Kumbulla, due suoi pupilli all’Hellas Verona. Il centrocampista viola sta trovando sempre meno spazio con Italiano nonostante l’importante investimento fatto dalla Fiorentina. Kumbulla invece è in uscita dalla Roma.

L’allenatore croato vuole rinforzi per il suo Torino a gennaio. Dopo i contatti in estate tra granata e viola, il discorso per Amrabat tra le parti tornerà a riaccendersi tra qualche settimana? A riportarlo è Nicolò Schira.