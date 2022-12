Juve retrocessa per lo scandalo plusvalenze? La Serie A potrebbe essere rivoluzionata anche a vantaggio della Fiorentina

Le intercettazioni delle ultime settimane hanno riaperto perfino ciò che sembrava ormai sepolto: la questione plusvalenze. Già passata in giudizio con un nulla di fatto generale lo scorso maggio, è uno dei tanti filoni che coinvolgono la Juventus e la regolarità dei bilanci presentati negli ultimi anni. Come riportato dal Corriere dello Sport, stavolta il procuratore capo Chiné è convinto di poter convincere i giudici a valutare concretamente una colpevolezza, basandosi proprio sulle ammissioni captate dai protagonisti nelle varie intercettazioni: e di mezzo c’è l’attuale Serie A.

Il 20 gennaio infatti si deciderà intanto sull’ammissibilità del ricorso, che mirava appunto a far riaprire il caso: se così sarà, scatterà allora il processo-bis, che stavolta coinvolge sì i bianconeri ma anche Sampdoria ed Empoli per quanto riguarda la Serie A. E che soprattutto a livello di sanzioni avrà effetto sul campionato attuale. La Juve, qualora venisse accertata un’alterazione tale dei bilanci da rendere fasullo anche il nulla osta dalla Covisoc per la licenza e l’iscrizione alla Serie A, rischierebbe anche l’esclusione dal torneo. Una situazione monitorata da lontano anche dalla Fiorentina, che potrebbe vedere decisamente rivoluzionata in positivo anche la propria classifica.