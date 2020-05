Juventus e Inter: I giocatori da dare alla Fiorentina (oltre a un bel pacco di soldi) per poter arrivare a Chiesa

La Fiorentina è pronta a blindare Federico Chiesa. Ma qualora l’attaccante decidesse di non rinnovare con il club viola e parimenti decidesse di andarsene altrove, Juventus e Inter sarebbero le squadre pronte a contenderselo.

Su La Repubblica si parla anche di possibili contropartite tecniche, da parte di questi club, da aggiungere ad un bel pacco di milioni. Per quanto riguarda la Juve, si parla di Mandragora e magari anche Romero, difensore centrale acquistato dal Genoa e lasciato in prestito ai rossoblu. I nerazzurri invece hanno Nainggolan, che già la scorsa estate i viola avevano corteggiato prima che finisse al Cagliari. Il centrocampista belga tornerà dal prestito, potrebbe anche rimanere a Milano ma è evidente che sarebbe un’occasione allettante per la Fiorentina. Anche Gagliardini è un altro nome che l’Inter potrebbe inserire nella trattativa, oltre a Dalbert.