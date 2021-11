Juventus-Fiorentina: Come vedere la partita in DIRETTA TV

Torna il campionato di Serie A e per la Fiorentina c’è uno scoglio molto importante da superare, uno scoglio chiamato Juventus (tra l’altro in trasferta).

La partita dell’Allianz Stadium sarà trasmessa in streaming su DAZN a pagamento ovviamente. Per chi vorrà vederla occorrerà scaricare l’app sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Fischio di inizio del match alle ore 18 di sabato 6 novembre.

Per chi non avesse accesso a DAZN e volesse comunque essere informato sulla gara, ricordiamo che su Fiorentinanews.com ci sarà la diretta testuale (seguitissima e assolutamente gratuita) dell’incontro, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.