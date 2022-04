Juventus-Fiorentina, possibili restrizioni per i tifosi viola. I dettagli

Mercoledi 20 aprile, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà di scena all’Allianz Stadium di Torino, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Il club bianconero, da qualche ora, ha messo in vendita i tagliandi per il match.

Il prezzo, per quanto riguarda il settore ospiti, è di 27 euro, ma nel calendario vendite si trova scritta la formula, sempre riguardante gli ospiti: “In attesa di disposizione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza”.

Potrebbero dunque esserci restrizioni per la trasferta viola nel capoluogo piemontese, ma precisiamo che questa modalità, da parte della Juventus, era stata adoperata anche per i quarti di finale contro il Sassuolo. Alla fine, non ci furono problemi, e i tagliandi furono venduti regolarmente ai sostenitori neroverdi al prezzo di 15 euro.

E’ chiaro però che qui siamo davanti ad un altro tipo di gara e le tensioni che ci sono state in passato tra le tifoserie viola e bianconere potrebbero poi far scattare divieti.