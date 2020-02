Juventus-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Un girone dopo lo 0-0 che regalò il primo punto in Serie A alla nuova Fiorentina di Rocco Commisso, siamo al re-match, con la squadra viola che nel frattempo ne ha passate un po’ di tutte tra campo e mercato, e la Juventus che invece è prima ma reduce da una brutta sconfitta a Napoli. E’ la prima partita post mercato, da cui è arrivata più di qualche risorsa, anche se in campo da subito dovrebbe esserci il solo Igor. Viola a metà del ciclo di fuoco che la sta mettendo e la metterà di fronte ad Inter, Juve ed Atalanta, prima del rush finale della stagione: appuntamento alle 12,30 allo Stadium, agli ordini del sig. Pasqua, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della sfida, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.