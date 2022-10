Juventus in crisi? Per Nedved la colpa è degli infortuni: “Penalizzati molto. Squadra allestita bene ma…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lecce-Juventus Pavel Nedved, vicepresidente del club bianconero, ha analizzato lo stato di forma della squadra di Max Allegri ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

“Valutiamo tutto quello che abbiamo ancora da raggiungere, perché gli obiettivi sono rimasti gli stessi. Quella di oggi è una partita importante su un campo difficile. Ma ci siamo: lavoreremo per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. In campionato veniamo da due vittorie importanti, ma devono essere cose normali per noi. Certo che l’uscita dalla Champions non è stata facile da gestire, ma abbiamo tanti giocatori indisponibili. Resta che la la nostra formazione se la deve giocare comunque per portare a casa i tre punti”.

Per l’ex centrocampista la causa di tutti i mali sarebbero gli infortuni: “Abbiamo tanti indisponibili come ho detto: questa squadra è stata costruita con una logica, con i giovani come alternative. Ripeto abbiamo fatto le cose con una logica giusta e importante. E spero di vedere la squadra al completo, così come era stata pensata, almeno per una partita. Poi durante la sosta recuperemo sicuramente qualche giocatore”.

Infine ha commentato le possibilità di un eventuale ritorno di Antonio Conte: “La nostra posizione non cambia: Allegri ha la piena fiducia della società e degli stessi giocatori. Credo che sia normale che quando non arrivano i risultati saltino fuori tanti nomi e tanti altri ne usciranno, ma ripeto la nostra posizione non cambia”.