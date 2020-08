Juventus, Inter e Milan pronte a rifarsi sotto per Chiesa. Il tempo sarà nuovamente alleato della Fiorentina?

Federico Chiesa ha vissuto una stagione travagliata in maglia viola, iniziata con i malumori per il mancato trasferimento alla Juventus, proseguita con il pessimo rapporto con Vincenzo Montella, salvatasi solo sul finale grazie a Beppe Iachini. Il numero 25 viola sembra il partente designato, visto che già da due stagioni è molto seguito dai top club italiani e non solo, considerato una risorsa presente e futura del calcio italiano. La Fiorentina, però, come scrive Calciomercato.com, spara molto alto per Chiesa, con una richiesta che, al momento si avvicina ai 70 milioni, cifra che ha spaventato inizialmente i club italiani. Juventus, Inter e Milan seguono il ragazzo da vicino, e proveranno a rifarsi sotto con il passare dei giorni, provando ad inserire contropartite per abbassare le pretese. Chiesa ha un contratto in scadenza nell’estate 2022. Ma il tempo tornerà ad essere alleato della Fiorentina oppure no?

