Juventus-Napoli a rischio: azzurri non partono per Torino

A poche settimane dall’inizio della nuova stagione, ancora a porte chiuse e con tutti le precauzioni del caso, continuano le incertezze sul prosieguo del campionato. L’emergenza Coronavirus ha colpito il mondo del calcio. In questi ultimi giorni le due squadre protagoniste sono il Genoa con 20 contagi tra staff e giocatori e il Napoli, che ha affrontato i Grifoni settimana scorsa. Gli azzurri, che quest’oggi hanno riscontrato le positività di Elmas e Zielinski nei tamponi effettuati negli ultimi giorni, avevano in previsione per le 19.45 di questa sera la partenza per Torino in vista della sfida contro la Juventus. Nelle ultime ore pero è arrivato il blocco ufficiale: la Asl 1 ha disposto per lo staff tecnico e i giocatori l’isolamento fiduciario e la quarantena di 14 giorni. Tutti dovranno restare nelle rispettive abitazioni per l’intera durata della clausura. Resta quindi a forte rischio la partita prevista per domani sera all’Allianz Stadium

