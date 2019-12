“Kalinic alla Fiorentina perchè il sogno della Roma è Ibrahimovic”

La storica voce di Radio Radio, Ilario di Giovanbattista ha parlato della situazione della società giallorossa: “Il presidente Pallotta vuole far sapere una serie di cose, soprattutto che in questo momento è concentrato sul fatto che la squadra stia bene e migliori, fino ad ora ha letto solo supposizoni sul passaggio di proprietà ed è concentrato sulla squadra, il resto è rumore. Può essere un gioco delle parti”. E su Florenzi: ” arrivano voci insistenti sulla Fiorentina e non so mica se la Roma è così garantita da quella parte, ma credo ci sia la volontà del calciatore di giocare più partite possibili per fare l’Europeo, altrimenti rischia di rimanere fuori. Kalinic potrebbe andare alla Fiorentina perché il sogno segreto della Roma è Zlatan Ibrahimovic, per cui c’è stata qualche battuta d’arresto con il Milan”