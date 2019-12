“Kalinic? Dipendesse da lui, vorrebbe ritornare alla Fiorentina”

E’ tempo di pensare ai rinforzi per tutte le squadre della Serie A. Il Bologna per esempio sta cercando giocatori per il proprio attacco, così come la Fiorentina. Sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo che Nikola Kalinic era nei pensieri del club rossoblu. Ma leggiamo anche che se dipendesse dal giocatore “vorrebbe tornare alla Fiorentina“. Per questo motivo i rossoblu avrebbero dirottato le loro attenzioni su Musa Barrow dell’Atalanta.