L’ex attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic si è presentato all’Hellas Verona, sua nuova squadra, in conferenza stampa: “Dopo la Fiorentina non ho giocato molto. Per questo spero di poter giocare qui, per aiutare la squadra. Poi vedremo quanti gol potrò segnare: non credo come Luca Toni, perché è difficile, ma voglio dare il massimo”.

