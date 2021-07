Kalinic richiamato in patria: la suggestiva proposta di una squadra croata, ma l’ex Fiorentina vuole rimanere in Serie A

Nikola Kalinic è un altro dei giocatori che, dopo la parentesi tutto sommato buona con la Fiorentina, non ha più trovato pace. Secondo tuttomercatoweb, il croato potrebbe di nuovo cambiare squadra visto che il Verona gli ha fatto capire di non considerarlo una priorità.

Per lui è emerso l’interesse dell’Hajduk Spalato, squadra che gli affiderebbe le chiavi del progetto facendolo diventare un vero e proprio simbolo. L’idea di tornare in patria potrebbe stuzzicare Kalinic, che però continua a temporeggiare perché il suo desiderio sarebbe quello di rimanere in Italia.