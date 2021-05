Kalinic torna al gol, ma Palacio evita la sconfitta al Bologna. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 37esima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Hellas Verona e Bologna, finito 2-2. Nel primo tempo subito in vantaggio i padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il pallone arriva a Faraoni, che non sbaglia da ottima posizione. Al 33′ arriva il pareggio del Bologna con De Silvestri, che da due passi mette in porta su assist di Soriano.

Passano pochi minuti e Kalinic sfiora il gol: il suo colpo di testa è respinto dal palo. La gioia del gol per l’ex giocatore della Fiorentina arriva al 54′, che anticipa Tomiyasu e batte Ravaglia con l’esterno destro trovando così la seconda rete stagionale. A dieci dalla fine arriva il pareggio del Bologna, firmato da Palacio su cross di Skov Olsen.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 88, Atalanta 78, Napoli, Milan 76, Juventus 75, Lazio* 67, Roma 61, Sassuolo 59, Sampdoria 49, Verona 44, Bologna 41, Udinese, Genoa, Fiorentina 39, Spezia 38, Cagliari 37, Torino* 35, Benevento 32, Crotone 22, Parma 20. (* una partita da recuperare)