Kanchelskis: “Kokorin ha detto che sarebbe tornato alla Fiorentina. Glielo auguro, deve dimostrare a tutti che c’è ancora bisogno di lui”

L’ex centrocampista della Fiorentina Andrej Kanchelskis si espresso a Metaratings.ru sulle ultime partite non giocate dall’attaccante viola Aleksandr Kokorin con la magia dell’Aris Salonicco: “Non so perché Kokorin non stia giocando con l’Aris. Ha detto che sarebbe tornato alla Fiorentina e Dio non voglia che ciò accada, gli auguro sempre e solo buona fortuna. Quello che è più importante è che torni e dimostri a se stesso a tutti che c’è ancora bisogno di lui”.

Secondo alcune indiscrezioni Kokorin in questo momento non sarebbe al meglio della forma per via di una piccola botta ricevuta in allenamento, ma Kanchelskis resta dubbioso: “Forse Kokorin ha un conflitto con il suo allenatore, con i giocatori o problemi in famiglia. Dobbiamo augurare a Sasha di tornare in Italia. Perché più i nostri giocatori giocheranno all’estero, meglio sarà per la nazionale russa e per l’immagine del Paese nel suo complesso. Aspettiamo, vediamo, e poi trarremo alcune conclusioni”.