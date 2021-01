Kanchelskis: “Kokorin ottimo rinforzo per la Fiorentina. I problemi extra-campo fanno parte del passato”

Prima di Aleksandr Kokorin, c’è stato un solo giocatore di nazionalità russa ad aver indossato la maglia della Fiorentina. Si tratta di Andrei Kanchelskis, acquistato dal Manchester United e messo ko dopo poche partite dall’intervento killer di Taribo West.

L’ex centrocampista ha parlato al Corriere Fiorentino di Kokorin: “È un buon giocatore, la Fiorentina ha trovato un ottimo rinforzo. Le cose migliori le ha fatte allo Zenit, allo Spartak si è messo meno in mostra. È una classica seconda punta, all’occorrenza anche prima. È aggressivo, insegue gli avversari quando deve recuperare il pallone. Dà forza anche ai compagni di squadra. La Serie A è una grossa occasione per lui”.

Kanchelskis si è poi soffermato sui noti problemi extra-campo: “Ci sono stati, ma fanno parte del passato. Se ha accettato l’Italia è perché ha voglia di rilanciarsi altrimenti non avrebbe deciso di cambiare. Diciamo che questa è l’occasione per maturare definitivamente anche se ha già mostrato di essere cambiato. La lingua sarà un ostacolo? Per me fu diverso, ero stato tanti anni in Premier e quindi parlavo l’inglese. Sono sicuro che studierà l’italiano, poi credo che lo staff tecnico avrà un interprete per spiegargli i primi concetti”.