Kanchelskis: “Se fossi in Kokorin, chiederei alla Fiorentina di avere una possibilità. Però capisco la società”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Andrej Kanchelskis ha parlato in un’intervista a Sport24.ru, in riferimento al calciatore viola Aleksandr Kokorin: “È possibile che venga svincolato. Adesso arriva il ritiro pre-campionato, il giocatore potrebbe avere ancora una possibilità, ma capisco la dirigenza e i tifosi per la loro delusione. Rimane una situazione molto complicata”.

E aggiunge: “Kokorin si era mosso a metà stagione, ambientarsi è ancora più difficile. È anche vero che nell’ultima annata c’è sempre stato: un altro campionato e un’altra mentalità possono risultare scomode. È molto difficile andare all’estero per giocare, soprattutto adesso. Se nel ritiro estivo non dovesse incorrere in infortuni, allora potrebbe esserci una chance. Se fossi in Kokorin, chiederei alla Fiorentina di darmi un’altra possibilità”.