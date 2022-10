Il Ct della azionale russa Valery Karpin ha rilasciato alcune dichiarazioni, raccolte da Sport24, a proposito di una possibile prossima convocazione dell’ex attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin, ora in prestito all’Aris Limassol.

“Se Kokorin sarà prossimamente in nazionale? Questo ora non posso saperlo” ha affermato. E ha aggiunto “Posso dire che le porte non sono chiuse. Chiunque può essere chiamato, stiamo monitorando lui e tutti i giocatori”.