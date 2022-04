Kavazashvili: “Kokorin è un genio, Dio gli aveva dato tutto. Ma è stato rovinato e ora non potrà più giocare in nessun’altra parte del mondo”

L’ex portiere dello Spartak Mosca, Anzor Kavazashvili, ha espresso la sua opinione sull’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, il quale, ormai da diverso tempo, sta vivendo un momento difficile sul campo: “Kokorin è un genio, unico! Non so come descriverlo – le parole di Kavazashvili sono riportate da Soccer.ru – Quello che gli è successo non è colpa sua, il suo problema è l’entourage che lo circonda. Doveva essere salvaguardato attentamente. Il suo talento era molto grande. Mi dispiace per lui, non potrà giocare in nessun’altra parte del mondo…Né in Russia, né altrove”.

Poi ha aggiunto: “Sasha doveva essere aiutato, ma invece è stato solo rovinato. Anche i giornalisti hanno contribuito, nessuno ha detto una parola. Dio ha dato tutto a Kokorin, eppure…”.