Kavazashvili: “Kokorin finirà la sua carriera a fine stagione. La sua presunzione e la sua arroganza gli hanno impedito di diventare un buon giocatore. Eppure quand’è andato alla Fiorentina…”

L’ex portiere dello Spartak Mosca, Anzor Kavazashvili, ha condiviso la sua opinione sull’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, che non vediamo in campo dal 10 gennaio.

“Non mi sorprende assolutamente il fatto che Kokorin abbia saltato undici partite di fila della Fiorentina – ha detto – Quando hanno preso Kokorin, ho pensato che gli italiani, che sono persone così pragmatiche, ne avrebbero fatto una star. Sasha sapeva come giocare in modo superbo, quindi c’erano i prerequisiti per questo. Ma le sue qualità umane, la sua presunzione e la sua arroganza, gli hanno impedito di diventare un buon calciatore. Ora è diventato chiaro che il trasferimento di Kokorin alla Fiorentina è un completo fallimento. Sasha è il suo stesso nemico”.

E ancora: “La Fiorentina vuole sbarazzarsi di lui e non può farlo…Penso che finirà la sua carriera nel prossimo futuro, a fine stagione, perché quest’inverno non è andato da nessuna parte. Se fossi stato in lui, sarei partito molto tempo fa per giocare in una squadra finlandese di terza divisione, per pescare nei fine settimana, o in qualche club cinese”. Le parole di Kavazashvili sono state riportate da Soccer.ru.