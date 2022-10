Kavazashvili: “Kokorin ha buttato via il talento che aveva a causa della sua stupidità”

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, sta cercando di rilanciare la propria carriera a Cipro, nella sua esperienza in prestito all’Aris Limassol. Intanto in patria si parla addirittura di un suo possibile ritorno in Nazionale. Eventualità questa che non è stata esclusa dal CT russo Valerij Karpin.

“Kokorin è un talentuoso giocatore di calcio – ha detto a RB Sport l’ex portiere della nazionale sovietica Anzor Kavazashvili, commentando proprio il fatto che Koko possa far parte della rappresentativa – ma a causa della sua stupidità lo ha buttato via. Se Karpin vorrà, convocherà sicuramente Kokorin in nazionale. E sono sicuro che Sasha giustificherà la fiducia concessagli”.