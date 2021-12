Kayode, una giovanissima freccia per la Fiorentina: “Mi ispiro a Cafu. E ora vogliamo regalare una gioia a Commisso con la Supercoppa”

Nigeriano di origine, ma italiano di nascita, Michael Kayode, classe 2004 arrivato da una squadra di Serie D, ci ha messo poco a guadagnarsi i galloni da titolare nella Primavera della Fiorentina: “In questi primi mesi a Firenze mi sto trovando davvero bene – spiega in un’intervista rilasciata a La Nazione – Non potevo chiedere di meglio. Ho avuto la fortuna di entrare subito in sintonia con il tipo di calcio che chiede il mister”.

Sui modelli che lo hanno influenzato: “Io da sempre sono un terzino destro ma negli anni ho giocato tanto a sinistra, anche prima di venire a Firenze. Non ho mai avuto idoli in particolare ma fin da piccolo mi sono ispirato a Cafu, Wan-Bissaka, Walker e altri giocatori che hanno le mie stesse caratteristiche“.

Domani la Fiorentina si gioca la Supercoppa di categoria contro l’Empoli: “Stiamo preparando mentalmente la gara fin da quando è uscita la data dell’incontro: ci dobbiamo rifare dopo il brutto risultato di un mese fa in campionato contro gli azzurri. È da tanto che aspettiamo la rivincita e sono sicuro che entreremo in campo con uno spirito incredibile, con l’obiettivo duplice di vincere la Coppa e allo stesso tempo il derby. Vogliamo regalare una gioia alla società che ci è sempre vicina e al presidente Commisso, che di recente non è stato bene”.