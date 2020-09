Keita Balde torna in Italia… ma non alla Fiorentina. Ulteriore segnale della permanenza di Chiesa?

Molto probabilmente non sarà la Fiorentina la prossima squadra di Keita Balde. Gianluca Di Marzio, che qualche giorno fa aveva parlato di un interessamento dei viola per lui, scrive infatti sul proprio profilo Twitter che il giocatore è sempre più vicino alla Sampdoria. Cosa che, in un certo senso, potrebbe sostenere l’ipotesi della permanenza di Chiesa: se il 25 viola restasse, infatti, non ci sarebbe motivo di prendere un attaccante con le caratteristiche di Keita.

