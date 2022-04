Kjaer: “La fine di Astori ha scioccato il mondo del calcio. Una tragedia che rende ancora tristi”

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha ricevuto il premio Fair Play dedicato alla memoria dell’ex capitano della Fiorentina, Davide Astori.

Il giocatore rossonero ha dichiarato: “Ricordo molto bene Davide in campo e ovviamente ricordo bene anche la sua tragica fine – racconta Kjaer visibilmente emozionato – Sia Pioli che i miei compagni mi hanno parlato di lui, so che la sua morte è stata scioccante per tutta Italia e per tutto il mondo del calcio. È una tragedia che rende ancora tristi e che lo farà per sempre.

“Ricevere il premio dedicato a Davide – ha proseguito – significa molto, mi rende felice e orgoglioso, per me è un’opportunità di onorare il suo nome”.