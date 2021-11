Kjaer: “La Fiorentina non ha fatto cose straordinarie, ma è stata perfetta nello sfruttare i nostri errori. Vlahovic? Stasera ha vinto lui”

Il difensore del Milan Simon Kjaer ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Fiorentina: “Nel calcio capita di pagare ogni singolo errore. Oggi è stato così ed è un aspetto che dobbiamo migliorare. Oltretutto oggi abbiamo giocato bene, non ho la sensazione che la Fiorentina abbia fatto cose così straordinarie. Semplicemente sono stati perfetti nello sfruttare ogni nostro singolo errore. Coppia con Gabbia? Mi trovo bene con lui, oggi magari non era facile per lui perché è stato fuori per tanto tempo”.

E poi ha aggiunto: “Duello con Vlahovic? E’ un bravo attaccante, copre bene il pallone e fa ottimi movimenti dentro l’area. E’ un avversario che ti fa lavorare, stasera il duello personale l’ha vinto lui”.