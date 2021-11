A Sky si sofferma a parlare anche il centrale del Milan, Simon Kjaer:

“Il calcio è un gioco fatto anche di errori, stasera abbiamo preso 4 gol per la prima volta in stagione, questo fa male da difensore centrale. Però vinciamo e perdiamo insieme, dobbiamo migliorare nell’ottica della partita di mercoledì. Parole di Pioli? Non parla tanto nello spogliatoio, però le cose che ha detto stasera sono importanti e dobbiamo rifletterci, potevamo fare 5-6 gol ma sicuramente subirne 4 è troppo”.