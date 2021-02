Klopp chiama Milenkovic

Dopo due stagioni trionfali, il Liverpool ha bisogno di cambiare per poter tornare a brillare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Klopp ha intenzione di puntare su alcuni emergenti per rifare la squadra. Tra questi c’è anche il difensore della Fiorentina, Milenkovic.

Il serbo ha il suo contratto in scadenza coi viola nel giugno 2022 e per il momento non ci sono possibilità che possa essere rinnovato. Quindi la prossima estate dovrà essere ceduto per poter incassare una buona cifra.

Oltre al Liverpool, sull’ex Partizan c’è anche un altro club inglese molto importante come il Manchester United.