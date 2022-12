Klopp e Conte si contendono Amrabat. La Fiorentina resiste: Una pedina fondamentale

In questa stagione il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, è letteralmente riesploso. Lo ha fatto prima in campionato con la maglia viola addosso e soprattutto al Mondiale, dove ha completato l’opera portando il suo Marocco alla conquista di una storica semifinale.

Prestazioni queste che hanno portato tanti importanti club europei sulle sue tracce. Su La Gazzetta dello Sport possiamo leggere che c’è il Liverpool di Klopp su di lui, in quanto vuole corazzarsi in mezzo. Ma lo insegue anche il Tottenham di Conte e c’è pure la concorrenza dalla Liga, Siviglia e Atletico Madrid in testa.

Ma la Fiorentina non sente alcuna sirena riporta stamani la ‘rosea’: Amrabat non si vende, questo dice il club, forte di un contratto che con l’opzione automatica scadrà soltanto nel giugno 2025. Lo considera una pedina fondamentale, difficile da rimpiazzare.