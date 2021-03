Knaster: “Non sono anti-Fiorentina. Spero di affrontarla un giorno”

Il nuovo proprietario del Pisa, Alexander Knaster, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino in cui ha affrontato diversi argomenti. Tra cui anche quello della squadra di Serie A tifata, che va verso la Juventus. Il magnate russo, prima dell’acquisto della società toscana, era stato accusato di essere contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Ci rimasi parecchio male, come sempre quando ci sono cose non vere. Non sono mai stato un ‘anti-Fiorentina’. Sono dispiaciuto che le mie parole siano state fraintese. Da piccolo mi piaceva il colore della maglia e spero di affrontare i viola un giorno. Significherebbe che anche il Pisa è divenuto una squadra importante“.