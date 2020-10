Ko anche per la Fiorentina Femminile: il Sassuolo asfalta le ragazze di Antonio Cincotta e vola in testa alla classifica.

A quasi un mese dall’ultima vittoria in campionato, quella per 3-2 nel derby contro la Fiorentina, la Fiorentina Femminile questo pomeriggio ha giocato la quarta giornata di Serie A contro il Sassuolo. Al Buozzi delle due strada, nonostante il favore del campo le ragazze di Antonio Cincotta sono incappate nella prima sconfitta stagionale: al novantesimo il risultato finale è 1-3 per le neroverdi.

Ospiti che finiscono il primo tempo già sul doppio vantaggio: decisive le reti al 39′ di Dubcova e al 46′ di Bugeja. Nella ripresa le ragazze viola rientrano impaurite e dopo pochi minuti prendono il terzo gol: capolavoro di Dubcova, che al volo su un traversone dalla destra batte il numero 1 gigliato. Fiorentina che, nonostante la batosta subita, non molla e all’87’ trova il gol della bandiera: questa volta è la Breitner che, sfruttando un’indecisione del portiere, trova la rete su calcio di punizione calcio di punizione.

Con la vittoria di quest’oggi sulla Fiorentina, il Sassuolo scavalca le viola e balza in testa alla classifica con 11 punti in 4 partite. La Fiorentina, in attesa della sfida di lunedì sera tra Milan e Juventus, resta terza in classifica a quota 9 punti.