Kouame: “Premier League? Non ho rimpianti. Mio babbo è tifoso viola, io la Fiorentina ce l’avevo nel destino”

Christian Kouame, nuovo attaccante della Fiorentina, in sede di presentazione ha raccontato anche un retroscena…familiare. “Rimpianto di non essere arrivato in Premier League? No – ha ammesso l’attaccante ivoriano – non ho rimpianti. Quando ho visto il direttore Pradè, ho pensato che fosse nel mio destino venire a giocare alla Fiorentina. Evidentemente non era ancora il momento di andare in Inghilterra. Costa D’Avorio? Il mio sogno è quello di vincere con la mia Nazionale. Non c’è cosa più bella che indossare la maglia del proprio paese. Io però adesso sto pensando a curarmi e stare bene. Mio babbo è tifosissimo della Fiorentina e lui ha sempre sognato di vedermi un giorno giocare nella Fiorentina. Parlando con il direttore mi è stato detto che sarà fatta una grande squadra per essere competitivi”.