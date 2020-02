Koeman e una presenza a Fiorentina-Atalanta tutta da spiegare

Rocco Commisso, Luciano Spalletti, David Pizarro, ma anche Ronald Koeman: la tribuna d’onore in occasione di Fiorentina-Atalanta era piena di personaggi di spicco. Ma cosa ci faceva l’ex giocatore di PSV e Barcellona e attuale selezionatore dell’Olanda a Firenze? Qualcuno ha lanciato l’ipotesi che fosse lì in quanto futuro allenatore della squadra viola. In realtà, nonostante vi sia stato un colloquio lungo e piacevole con il direttore generale gigliato, Joe Barone, la ragione della sua presenza era un’altra: era venuto a vedere dal vivo Hans Hateboer, anche lui olandese e nel giro della nazionale del suo paese. Sfortuna ha poi voluto che Gasperini abbia deciso di non schierarlo in campo.