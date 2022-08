Kökçü e la segnalazione nientemeno che di Totti. Er Pupone lo ha preso sotto la sua ala protettiva

Su Orkun Kökçü, centrocampista sul quale sta lavorando la Fiorentina in ottica mercato, c’è stato a suo tempo l’imprimatur nientemeno che di un certo Francesco Totti.

“La scorsa estate, quando la Turchia giocò contro l’Italia la gara degli europei all’Olimpico – ha raccontato in un’intervista concessa a Il Messaggero lo stesso giocatore, poco prima della finale di Conference League contro i giallorossi – mio padre venne a Roma perché c’erano stati dei rumors e voleva approfondire la cosa. La segnalazione di Totti mi riempì d’orgoglio. Parliamo di un ex calciatore conosciuto in tutto il mondo. Totti era un fuoriclasse e godere della sua considerazione è un riconoscimento enorme”.

Kökçü è piaciuto talmente tanto al ‘Pupone’ che non solo lo ha segnalato alla società di cui è stato una bandiera, ma lo ha anche preso sotto la sua ala, visto che è rappresentato in Italia dalla CT10 Management, l’agenzia dell’ex capitano giallorosso.