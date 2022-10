Kokorin: “A Firenze ho vissuto un’esperienza fantastica, studiavo e giocavo. Quando è arrivato Italiano non mi ha dato tempo e la società ha preso nuovi giocatori che non hanno reso”

L’ex attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin, ora in prestito all’Aris Limassol a Cipro, ha parlato della sua avventura in maglia viola al canale Nobel Arustamyan: “A Firenze ha vissuto una vita fantastica, studiavo e giocavo. Ho avuto quattro allenatori di fila e gli infortuni mi hanno impedito di giocare ma c’è anche dell’altro. Alcuni tecnici credevano in me altri no. Infatti quando è arrivato Vincenzo Italiano non aveva tempo di aspettarmi e così hanno preso nuovi giocatori che hanno fallito”.

E aggiunge: “A Firenze mi sono trovato bene anche con molte persone e molto probabilmente, ci tornerò“.