Kokorin a Praga: “Spero che la Fiorentina vinca stasera, questo è un passo molto importante. Son venuto fin qua per supportare i miei compagni” – VIDEO FN

C’è anche Aleksandr Kokorin a seguire la Fiorentina a Praga. L’ex attaccante viola, in questa stagione in prestito a Cipro, è stato intercettato da alcuni media fra cui FiorentinaNews.com davanti all’hotel della Uefa per parlare della finale di questa sera. Sentite cosa ha risposto Sasha:

“Spero che la Fiorentina vinca stasera, anche se non sarà facile in gara secca. Sarà una sfida unica e per questo mi auguro che possa farcela, per la città, per tutto lo staff e per la società. E’ un grande step questo“.

E ancora: “Sono arrivato qua per sostenere i miei compagni. Voglio soltanto vedere la partita”.