Kokorin al passo d’addio: ipotesi Emirati Arabi per il russo. Sempre più Borja Mayoral per la Fiorentina

Oltre all’esterno d’attacco (LEGGI QUI), la Fiorentina è al lavoro anche per acquistare un vice Vlahovic. Kokorin saluterà Firenze dopo un anno: da valutare, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, se tornerà in Russia o se andrà negli Emirati Arabi.

Per l’attacco rimane in pole position Borja Mayoral, di proprietà del Real Madrid e attualmente in prestito alla Roma. Nella Capitale non sta trovando spazio ed attualmente è l’ipotesi principale per la Fiorentina. A maggior ragione se i Blancos decidessero di fare un passo indietro e accettare la formula del prestito con diritto di riscatto.

Attenzione, comunque, anche a Julian Alvarez, fresco campione d‘Argentina col River Plate, finito sotto la lente di diversi top club, tra cui la Fiorentina. Non sarà facile, ma i viola non molleranno la presa così facilmente.