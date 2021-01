“Kokorin alla Fiorentina? Ai russi piace il calcio in costume”

Irina Strizhak, guida turistica russa, ha parlato a La Nazione dei turisti russi in visita a Firenze: “Torneranno, qui molti hanno casa al mare. Cercano nuove scoperte in città, il cibo toscano, i grandi hotel. L’aeroporto? C’è Pisa“.

Questo il suo parole sull’arrivo di Aleksandr Kokorin alla Fiorentina: “Ho visto in tv, è arrivato con moglie e bambino in un albergo del centro. I russi e il calcio? Il calcio in costume sì, piace molto. Mi fanno prenotare i biglietti con sei mesi di anticipo. Anche per il Motomondiale al Mugello, vengono i russi. Per Kokorin? Non saprei, ma se farà gol, andranno pure allo stadio. Per lui“.