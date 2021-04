Kokorin ancora ko: Le uniche due alternative di Iachini dalla panchina

Detto della scelta di Beppe Iachini di puntare su Valentin Eysseric per sostituire lo squalificato Franck Ribery, in panchina l’allenatore della Fiorentina si ritroverà due alternative importanti da utilizzare a partita in corso. Trattasi, come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, di José Callejon e di Christian Kouame. Per quanto riguarda l’ex giocatore del Napoli, Iachini – che lo ha voluto in prima persona dopo l’addio di Chiesa – farà di tutto per trovargli un po’ di spazio.

Più dubbi sull’ivoriano, dato che la Fiorentina fino ad oggi non ha ancora trovato l’equilibrio per reggere due attaccanti di ruolo. Inoltre, Iachini vuole sempre tenersi in panchina un attaccante da inserire nel secondo tempo per cercare di dare un volto diverso alla sua squadra. Ancora assente Kokorin, per questo Kouame è ancora più indispensabile dalla panchina.