Kokorin anticipa tutti. Il russo vuole convincere Italiano e la Fiorentina

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri (LEGGI QUI), Aleksandr Kokorin è già tornato a Firenze. Il russo ha anticipato tutti i propri compagni di squadra, che torneranno in riva all’Arno nelle prossime quarantotto ore pronti per mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano.

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, nella giornata di oggi Kokorin si sottoporrà ai test e alle visite mediche di rito. Chiara l’intenzione del russo, che sa di giocarsi nel prossimo ritiro di Moena tutte le fiches a disposizione per convincere Italiano e la Fiorentina a dargli una nuova chance dopo la deludente seconda parte di stagione in riva all’Arno.