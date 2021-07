Kokorin, voglia di Fiorentina. Il russo brucia le tappe e si presenta prima di tutti

L’attaccante della Fiorentina, Aleksandr “Sasha” Kokorin, gioca d’anticipo e brucia tutti i compagni sul tempo.

Secondo quanto scritto stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, il russo nelle prossime ore sarà già a Firenze e si metterà al lavoro, arrivando prima degli altri giocatori, che invece saranno in città da domenica 11 luglio.

L’ex Spartak Mosca potrebbe rientrare già oggi in Italia e da domani cominciare l’iter di inizio stagione per poi essere sul campo per i test. Kokorin vuol farsi trovare il più pronto possibile dal nuovo allenatore Vincenzo Italiano che avrà modo di conoscerlo, soprattutto durante il ritiro di Moena.

La società sembra indirizzata a concedergli un’altra chance, potrebbe partire solo se arrivassero offerte irrinunciabili.