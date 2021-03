Kokorin: C’è ancora da attendere. Ecco quando sarà possibile rivederlo (tra i convocati)

Continua l’epopea di Aleksandr Kokorin. L’attaccante acquistato dalla Fiorentina nel corso del mercato invernale, si è infortunato ad una coscia durante la partita contro la Roma. Ed è stato proprio nella Capitale per iniziare la fase di recupero da quell’infortunio.

Ora è di nuovo in città: tampone e via ad un programma personalizzato di allenamento fatta sotto la visione dello staff della Fiorentina. Se tutto va bene, nel giro di una quindicina di giorni dovremmo rivederlo…tra i convocati. Stiamo parlando o della gara con l’Atalanta o quella successiva con il Sassuolo. Di poter giocare, eventualmente, una partita intera, ovviamente ancora non se ne parla e sono passati già più di due mesi dal suo arrivo.