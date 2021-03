Kokorin come Ilicic, ma Prandelli non fa il Gasperini di turno. Perché mai Callejon?

Era successo in Atalanta-Real Madrid ormai una settimana fa: Ilicic viene messo in campo da Gasperini nella ripresa, lo sloveno non entra in partita, non si vede e perde palloni. Risultato: sostituito dopo 30 minuti. Ieri sera una cosa simile per Kokorin, con il russo che, vuoi per la condizione fisica non ottimale, vuoi per una posizione in campo a lui non congeniale, non si è praticamente mai visto. Al 79esimo però, Prandelli decide di togliere Ribery, il giocatore che fino a quel momento era riuscito a tenere la linea della Fiorentina il più possibile alta. Esce lui e la squadra si schiaccia. Vlahovic davanti rimane solo. Kokorin, non pervenuto. Gol della Roma allo scadere, altra sconfitta.

E non c’è da dire che lì davanti le alternative non ci fossero. Callejon desaparecidos inspiegabile. Non tocca il campo ormai da tempo immemore. Anche se lontano parente di quello di Napoli, lo spagnolo poteva aiutare la squadra viola a tenere alta la palla nei minuti finali di partita.

Con i se e con i ma però, si va da poche parti. Ieri sera l’ennesima sconfitta della Fiorentina, nonostante una partita nel complesso buonina. I punti però sono ancora zero. E la classifica torna a farsi pesante. E queste non sono ipotesi, purtroppo sono certezze.