Kokorin congelato dalla Fiorentina. Alle condizioni richieste dal procuratore, la rescissione è improbabile

Resta congelata la posizione di Kokorin. Il giocatore russo è tornato a disposizione di Italiano dopo una lunga convivenza col Covid, ma rischia di finire di nuovo ai margini della Fiorentina.

Non è un caso che la società, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio di stamani, sia al lavoro per trovare un accordo sul suo svincolo. L’entourage dell’ex Spartak Mosca ha fatto di recente sapere ai viola di poter valutare l’opzione rescissione contrattuale solo a fronte del pagamento totale del rimanente ingaggio da qui fino al 2024. Si parla di un qualcosa come 3,6 milioni di euro. Un epilogo che, a queste condizioni, può essere definito improbabile.