Kokorin: “E’ bello tornare a essere utili e necessari. Solo tre allenatori hanno veramente creduto in me, altri mi hanno considerato un tappabuchi”

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin sta attualmente cercando di ricostruire la propria carriera a Cipro all’Aris Limassol. Il corrispondente di Sport24 Vladimir Kolos ha parlato con lui di molti aspetti per il suo canale YouTube.

“Non mi sono mai sentito un eroe – ha detto Kokorin – È bello giocare a calcio, segnare, essere utili, essere necessari”.

E ancora: “Sono al 50-60%. Ma questo è dovuto al fatto che la mia gamba mi dà ancora fastidio. Ora ci sarà una pausa e avrò il tempo per guarire e arrivare al cento”.

Poi ha aggiunto: “Ci sono stati solo due o tre allenatori che contavano su di me e mi hanno costruito una squadra intorno. E alcuni mi hanno fatto fare semplicemente il tappabuchi e mi hanno messo in posizioni diverse rispetto a quelle in cui rendo di più”.