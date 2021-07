Kokorin e futuro da vice in attacco. La Fiorentina lo potrebbe cedere soltanto ad una condizione

Come detto nei giorni scorsi l’attaccante russo della Fiorentina Aleksander Kokorin è al lavoro al centro sportivo della Fiorentina per rimettersi in forma e lasciare alle spalle gli infortuni degli scorsi mesi.

Sulla Repubblica di oggi viene riferito che il giocatore viene considerato dai dirigenti viola uno degli elementi da cui ripartire nella Fiorentina di Italiano. Un jolly in attacco, che può fare da vice sia al nuovo acquisto Nicolas Gonzalez ma anche a Vlahovic. Ecco perché le voci di mercato provenienti dalla Russia si sono fermate subito. La Fiorentina ha intenzione di tenerlo. Se poi veramente dovesse decidere di cederlo lo farebbe soltanto per una cifra congrua con l’investimento fatto per lui gennaio. Anche per questo motivo non sono quindi previsti assalti o grandi offerte per il suo cartellino.